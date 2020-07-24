В Петербурге, несмотря на будний день, дороги свободны

Пробки оценены сервисом «Яндекса» всего на два балла.

Сегодня, 24 июля, автомобилисты могут не переживать о заторах на дорогах по пути на работу. Несмотря на будний день, они практически свободны – согласно данным, предоставленным сервисом «Яндекс. Пробки», дорожный трафик можно оценить на два балла. Небольшие пробки есть в центре города – на Садовой, Суворовском, набережной Обводного канала, а также вблизи ряда станций метро.

Отмечается, что на некоторых участках действуют ограничения в связи с проведением ремонтных работ – таковых 41. В целом петербуржцы должны без проблем перемещаться по городу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Просвещения в результате аварии образовалась пробка. Проехать не могут не только автомобили, но и трамваи.