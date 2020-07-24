В Петергофе задержали грабителей, жестоко избивших пенсионера

В Петродворцовом районе Петербурга задержали 45-летнего мужчину и 48-летнюю женщину. Полиция полагает, что они жестоко избили и ограбили пенсионера.

Около полуночи 17 июля в Петродворце госпитализировали 63-летнего мужчину. Состояние его медики оценили как средней тяжести. Мужчина получил камнем по голове и был избит, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По подозрению 22 июля задержали ранее судимых мужчину и женщину. Злоумышленников поймали у дома 14 по Эрлеровскому бульвару в Петергофе. По данным правоохранителей, они избили пенсионера, а затем похитили у него 8 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчину госпитализировали после ссоры с женой. По предварительным данным, супруга ударила его ножом.