В Невском районе проверяют на прочность теплосети

В Невском районе проверяют на прочность теплосети
ГУП "ТЭК". Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Горожан просят быть внимательнее и в случае чего обращаться к специалистам.

В эту пятницу,24 июля, в Невском районе пройдут испытания теплосети. Об этом местных жителей предупреждает пресс-служба ТЭК. Отмечается, что проверка состоится у некоторых зданий на Обуховской обороны Книпович, Хрустальной, Глазурной, Качалова и Слободской.

Напоминаем, что специалисты во время межотопительного сезона запланировали проверить более 4,7 тысяч теплосетей. Они просят горожан быть внимательнее – при обнаружении вытекания воды или проседания грунта нужна сразу обращаться в ТЭК. Прохожих просят не подходить к опасным местам, это может быть чревато последствиями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в пяти районах Петербурга пройдут испытания тепловых сетей. Проверка покажет, готовы ли городские трубопроводы к ожидаемому новому отопительному сезону.

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