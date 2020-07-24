На Netflix вышло продолжение хита «Будка поцелуев»

На стриминговом сервисе Netflix 24 июля состоялась премьера фильма «Будка поцелуев 2». Первая часть романтической комедии стала одним из самых рейтинговых проектов сервиса.

Фильм рассказывает об общительной и неопытной девушке Эль и её отношениях с дерзким Нойем. Во второй части героине предстоит решить, что для неё важнее — любовь или учеба в колледже.

Главные роли в картине исполнила 20-летняя Джои Кинг («Притворство», «Зеровилль», «Этим летом») и звезда нашумевшего сериала «Эйфория» Джейкоб Элорди. Джоэл Кортни также вернулся к своей роли. Режиссером второго фильма выступил Винс Марселло, снявший первую часть.

Фильм «Будка поцелуев» снят по роману Бет Риклз. Писательница начала свою карьеру в социальной сети Wattpad, а затем права на публикацию книги приобрело крупное издание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Disney снова перенес релизы крупных проектов. Компания отодвинула премьеры «Мулан», «Аватара 2» и «Звездных воин».