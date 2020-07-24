Росгвардейцы помогли медикам попасть к экстренному пациенту в Удельном парке

Росгвардейцы помогли медикам попасть к экстренному пациенту в Удельном парке
Росгвардейцы помогли медикам забрать пациента. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Машина скорой помощи не смогла проехать к пенсионеру, которому стало плохо во время прогулки в Удельном парке в Петербурге. Добраться до пациента медикам помогли сотрудники Росгвардии.

Утром 24 июля скорая выехала к Удельному парку на вызов. У 66-летнего мужчины случился приступ во время прогулки. Однако попасть к нему медики не могли из-за узких парковых дорожек. Габариты машины не позволяли подобраться близко к пациенту.

Машину скорой заметили росгвардейцы, которые находились на маршруте патрулирования.

«Понимая, что промедление может обернуться трагедией, росгвардейцы предложили медикам взять необходимое оборудование и сесть в патрульный автомобиль», — сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Росгвардейцы вместе с врачами перенесли мужчину из глубины парка к дорожке, где была оставлена медицинская каталка. Пенсионера доставили в одну из городских больниц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Бабушкина в Петербурге прохожие помогли пострадавшему выбраться из помятой в ДТП машины.

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