25 июля в Петербурге вводят новые ограничения движения

Петербургских водителей ждут новые ограничения движения на городских дорогах, которые введут с 25 и 27 июля.

Об этом сообщают в ГАТИ. Так, с 25 июля по 20 августа на набережной реки Карповки будут проводиться работы по благоустройству, что ограничит движение транспорта по обеим сторонам.

С 25 июля также закрывается проезд по участку улицы Декабристов от Львиного переулка до улицы Глинки. Там до 26 сентября будет идти реконструкция теплосети.

По той же причине с 25 июля по 15 октября водители не смогут проехать по Бассейной улице. Речь идет об участке от Московского проспекта до проспекта Юрия Гагарина, включая перекресток с последним.

С 27 июля по 25 августа на Витебском проспекте от Шекснинского переулка до КАД вводятся ограничения из-за дорожного ремонта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино реконструируют участок Токсовского шоссе.