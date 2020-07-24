Запрет на массовые мероприятия в Петербурге продлили до 16 августа

Власти Петербурга продлили запрет на проведение массовых мероприятий. Временные ограничения будут действовать до 16 августа.

В городе запрещены досуговые, спортивные, культурные, зрелищные и иные массовые мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 24 июля внес изменение в постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Часть ограничения снята с 27 июля, остальные продлены еще на три недели.

«Иные временные ограничения продлеваются по 16 августа», — уточнили в Смольном.

Запрет на массовые мероприятия в Петербурге был введен в марте 2020 года. Причиной этого стала угроза распространения коронавирусной инфекции.

В Петербурге подтверждено более 30,2 тыс. случаев коронавируса. Скончались 1 тыс. 908 человек, выздоровели 22 тыс. 807.