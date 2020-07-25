Семь рейсов из Пулково отменили в субботу

Сегодня, 25 июля, стало известно об отмене семи внутренних рейсов и задержке одного самолета в петербургской воздушной гавани.
Согласно информации электронного табло аэропорта Пулково, в субботу пассажиры не улетят в шесть российских городов. Сегодня отменены рейсы до Москвы, Симферополя, Сочи, Анапы, Ижевска и Воронежа.
Среди авиакомпаний, отменивших свои рейсы из Пулково, были RedWings, «Северный Ветер», «Уральские авиалинии», «Алроса» и «РусЛайн».
Кроме того, сегодня петербургский аэропорт с задержкой покинет самолет «Уральских авиалиний» до Москвы.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково заявили о готовности к выполнению международных перелетов. О возобновлении полетных программ перевозчиков будут информировать по мере поступления заявок от авиакомпаний.