Дрозденко оценил состояние объектов капитального ремонта в Выборге

В городе планируются большие работы, связанные с его благоустройством.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе рабочего визита осмотрел выборгские здания, которым необходим ремонт. В один из домов ему лично позволил пройти местный житель. Изучив состояние исторического объекта изнутри, глава региона озвучил предложение об установке одинаковых входных дверей для всех владельцев квартир. Денежные средства на эти цели выделят из областного бюджета. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

Помимо этого, Дрозденко рассказал о планируемом строительстве. На территории Выборга появится крытый манеж для занятия футболом, а в Рощино возведут ледовую арену. Отметим, что тыльная сторона этого объекта станет трибунами для футбольного стадиона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти выделят бюджетные средства на «возрождение» Выборга.