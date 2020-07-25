Захарова объяснила включение Танзании в список стран, куда снова можно летать из России

Напомним, официальное возобновление международного авиасообщение начнется уже с 1 августа. Оно будет поэтапным, а список стран, куда можно летать, будет постепенно пополняться исходя из-за заболеваемости коронавирусом.

После публикации списка с первыми странами для восстановления авиационного сообщения, многие не поняли, почему в нем оказалась Танзания. Прокомментировать это решила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе дачи интервью Youtube-каналу «Виттель. Реальность».

Захарова сочла особенностью общества сначала над чем-то шутить, а потом обдумывать ситуацию всерьез. Данный выбор сделан не просто так, а исходя из популярности данного места для туристов из России. Вывозными рейсами из Танзании на родину было вывезено много граждан РФ, что считается весьма показательным фактором.

Напомним, первыми странами, с которыми Россия возобновляет авиасообщение стали Великобритания, Турция и Танзания. Представители посольства Танзании очень обрадовались данному решению, заявив, что всегда рады россиянам на территории своего государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия с 1 августа открывает международное авиасообщение.