Петербуржцы столпились на закрытом концерте на Дворцовой

Петербуржцы столпились на закрытом концерте на Дворцовой
Петербуржцы пришли на концерт ко Дню ВМФ. Фото: Мойка78

На Дворцовой площади в Петербурге проходит закрытый концерт ко Дню Военно-Морского флота. Несмотря на то, что доступ к сцене ограничен, горожане нашли точки обзора.

Из-за пандемии коронавируса концерт проходит в режиме онлайн. Жителям Петербурга предлагается посмотреть трансляцию выступлений по телевизору или в интернете.

Часть горожан решила не следовать рекомендациям и пришли на Дворцовую площадь. Зрители столпились у ограждений еще до начала концерта, пишет «Мойка78«.

Солнечная погода и праздничный день выманили из дома тысячи горожан. В центре Петербурга забиты набережные, газоны и перекрытые для машин улицы. Очевидцы отмечают, что горожане не соблюдают социальную дистанцию и забыли о масках и перчатках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и Кронштадте вечером 26 июля состоится праздничный салют, посвященный Дню ВМФ. В небо запустят более 3 тыс. разноцветных снарядов.

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