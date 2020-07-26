Шойгу представил Путину предложения по госпрограмме вооружения

Шойгу представил Путину предложения по госпрограмме вооружения
Президент России Владимир Путин и Министр обороны Сергей Шойгу. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели рабочую встречу на борту президентского самолета во время полета в Петербург, где состоялся Главный военно-морской парад.

Шойгу доложил Путину о выполнении государственной программы вооружения. Он отметил, что многое сделано, но остается ряд вопросов, которые «помогут более качественному, более объемному выполнению» программы вооружения в количественной части.

Шойгу также озвучил предложения по вопросам формирования бюджета на следующий год и по развитию научной составляющей. В частности, речь идет о реализации программы модернизации военно-промышленного комплекса.

«Там появились и новые возможности, и новые перспективы», — цитирует его пресс-служба Кремля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прошел Главный военно-морской парад. Завершающей точкой шествия стал пролет штурмовика Су-25БМ в небе над городом.

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