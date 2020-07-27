Понедельник в Петербурге будет теплым и без осадков

Синоптики обещают малооблачную погоду без осадков в начале рабочей недели в Петербурге.

О прогнозе погоды на понедельник, 27 июля, рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Как сообщают синоптики, в темное время суток в Северной столице температура воздуха составит +13…+15 градусов. Уже днем воздух за окном прогреется до +24…+26 градусов.

Умеренный ветер юго-восточных направлений подует со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться в течение дня. Будет малооблачно, осадков не предвидится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в августе. Дожди будут идти до 26 июля, а после погода установится на уровне +22…+27 градусов. Осадки покинут регион всего на три-четыре дня, а после вернутся обратно.