Пять рейсов из Пулково отменили в понедельник

Пять рейсов из Пулково отменили в понедельник
В Пулково отменяют рейсы. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Рабочая неделя в петербургской воздушной гавани начинается с отмены пяти рейсов по России и в Турцию.

Согласно информации электронного табло Пулково, в понедельник, 27 июля, в небо над Петербургом не поднимутся четыре внутренних рейса и один международный.

Так, сегодня из Северной столицы не вылетят самолеты в Омск, Симферополь, а также в Сочи, в которое было запланировано два рейса. Кроме того, отменен рейс в турецкую Анталью.

Рейсы отменили авиакомпании Red Wings и «Уральские авиалинии».

Также сегодня с задержкой из Пулково вылетит самолет до Анапы авиакомпании «Россия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия с 1 августа открывает международное авиасообщение. Принять российских туристов готовы Великобритания, Турция, Танзания и Занзибар.

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