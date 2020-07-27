Пять рейсов из Пулково отменили в понедельник

Рабочая неделя в петербургской воздушной гавани начинается с отмены пяти рейсов по России и в Турцию.

Согласно информации электронного табло Пулково, в понедельник, 27 июля, в небо над Петербургом не поднимутся четыре внутренних рейса и один международный.

Так, сегодня из Северной столицы не вылетят самолеты в Омск, Симферополь, а также в Сочи, в которое было запланировано два рейса. Кроме того, отменен рейс в турецкую Анталью.

Рейсы отменили авиакомпании Red Wings и «Уральские авиалинии».

Также сегодня с задержкой из Пулково вылетит самолет до Анапы авиакомпании «Россия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия с 1 августа открывает международное авиасообщение. Принять российских туристов готовы Великобритания, Турция, Танзания и Занзибар.