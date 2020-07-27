КСП возобновила проверку Дирекции по управлению спортивными сооружениями с новым аудитором

В управлении Дирекции находятся стадион "Петровский" и другие объекты. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В управлении Дирекции находятся стадион "Петровский" и другие объекты. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Контрольно-счетная палата Петербурга с 27 июля возобновила проверку Дирекции по управлению спортивными сооружениями и комитета по физической культуре и спорту. Прервана она была из-за пандемии коронавируса.

Аудиторы приступили к работе в феврале 2020 года, из-за напряженной эпидемиологической ситуации проверка была приостановлена. Вернуться к работе КСП смогла только в конце июле. Координировать проверку Дирекции будет аудитор Егор Бушев, прежде эти обязанности были возложены на Юрия Шутова.

«Смена аудитора произошла в связи с перераспределением полномочий», — пояснили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты Петербурга.

Проверка завершится 21 августа.

Дирекцию по управлению спортивными сооружениями возглавляет Игорь Васильев. В её оперативном управлении находятся 14 физкультурно-оздоровительных кмоплексов, Легкоатлетический манеж, Петровский стадион, Ледовая арена и другие спортивные объекты. Расходы Дирекции за счет субсидий с 2018 году составили 2 млрд 138 млн, в 2019 — 2 млрд 156 млн. На 2020 года запланированы траты в 2 млрд 420 млн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Контрольно-счетная палата нашла в ГБОУ «Балтийский берег» нарушения на сумму более 65,5 млн рублей.