Петербургский метрополитен признан худшим в России

В списке из семи городов Северная столица заняла последнее место.

В общей сложности, экспертами из Общероссийского объединения пассажиров было рассмотрено 11 важных критериев, которые позволили бы оценить уровень комфорта для людей, которые пользуются услугами подземки в разных регионах. Среди городов оказались: Москва, Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург и Новосибирск. В ходе составления рейтинга специалисты рассмотрели такие параметры как доступность к станциям метро, стоимость поездки, варианты оплаты проезда и другое.

После рассортировки данных и сравнительного анализа, метро Москвы оказалось на первом месте списка. После столицы идет Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, а город на Неве разместился в самом низу перечня. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Что касается проезда, то кататься в метро Москвы дороже всего. Одна поездка там стоит 57 рублей. В Петербурге за жетон придется отдать 55 рублей. Дешевле всего поездка обходится жителям Новосибирска — 25 рублей.

В ходе составления перечня, городским подземкам присваивались баллы. В Москве метрополитен получил 5,89 баллов, а в Петербурге 3,195. Существует вероятность, что причиной подобного результата является общее настроение жителей Северной столицы. Местные жители огорчены тем, что новые станции метро пока не открываются там, где они очень нужны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге перенесли работы по проектировке продления зеленой ветки метрополитена.