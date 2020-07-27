В Петербурге суды рассмотрят три дела о нарушениях во время сдачи ЕГЭ

В Петербурге суды рассмотрят три дела о нарушениях во время сдачи ЕГЭ
Суд. Фото: Baltphoto

Речь идет о трех административных делах, заведенных из-за различных нарушений, выявленных в ходе проведения Единых государственных экзаменов.

Исходя из картотек, дела были направлены в суды трех районов: Калининского, Курортного и Василеостровского. В двух из трех случаев дела рассматриваются в отношении выпускников. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Известно, что суд Василеостровского района уже решил судьбу одного дела, вынеся соответствующее решение по отношению к нарушителю. Однако, опубликованных подробностей пока на сайте нет.

Напомним, что попытка списать на экзамене или пронос технических устройств попадают под пункт 4 статьи 19.30 КоАП РФ. В статье речь идет о умышленном искажении результатов экзаменов. Участники ЕГЭ осведомлены об этом и перед тем, как приступать к сдаче, подписывают соответствующий документ.

Отметим, что пока в городе не фиксировалось таких нарушений, в рамках которых их виновников наказывали штрафами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьник из Костромы стал четвертым в истории, кто набрал 400 баллов по ЕГЭ.

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административная ответственность егэ нарушения объединённая пресс-служба судов Петербурга


 

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