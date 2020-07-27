В Петербурге стартовала «Неделя чистоты»

В рамках инициативы, в Центральном районе работники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) исследуют фасады нежилых зданий, объектов рекламы и торговли на 60 улицах.

Специалисты ГАТИ заострят внимание на различные незаконных граффити, которые могут нести в себе негативный или оскорбительный посыл и рисунки, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью. Реклама запрещенных веществ и услуг также будет зафиксирована инспекцией. Об этом сегодня, 27 июля, сообщили в официальной группе ГАТИ в социальной сети «Вконтакте». Отметим, что именно здесь неравнодушные петербуржцы могут сообщить о противоправной рекламе. Для этого необходимо написать сообщение в специальном обсуждении.

Напомним, что очистка фасадов зданий является обязанностью их владельцев. При не исполнении требований об устранении нарушений, им может грозить административная ответственность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАТИ предупреждает об ограничении движения по проспекту Шаумяна с 1 июня.