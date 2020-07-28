Стало известно, с какими странами Россия может открыть авиасообщение

Стало известно, с какими странами Россия может открыть авиасообщение
Россия возобновляет международные перелеты. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Международные перелеты в России возобновляются с 1 августа. В числе первых трех стран, в которые смогут улететь туристы, оказались Турция, Великобритания и Танзания.

Следующими странами, в которые разрешат летать из России могут оказаться Южная Корея и Мальдивы. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник, близкий к авиационным властям.

Напомним, международное авиасообщение Россия прекратила еще 27 марта. Это решение было принято из-за активного распространения коронавирусной инфекции. Перелеты осуществлялись только для вывоза своих граждан на родину из других стран.

Но уже с 1 августа, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, желающие смогут отправиться в путешествие в Занзибар, Лондон, Анкару и Стамбул. Позднее, с 10 августа, можно будет вновь посетить Анталью, Бодрум и Даламан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия с 1 августа открывает международное авиасообщение.

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