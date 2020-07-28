В Елизаветинской больнице рассказали о снижение количества поступающих пациентов

В Елизаветинской больнице рассказали о снижение количества поступающих пациентов
Елизаветинская больница. Фото: google.maps

Городской стационар рассказал о положительной динамике в статистике по обращениям заболевших.

С самого начала эпидемии коронавируса в городе, учреждение оставалось единственным, расположенным на севере, в котором несмотря ни на что продолжался круглосуточный прием пациентов с различными заболеваниями, требующими оказание экстренной помощи. Речь идет о соматических болезнях, носящих неинфекционный характер. Об этом сообщили в официальной группе стационара в социальной сети «Вконтакте».

В настоящее время для таких целей вновь начинают открываться и остальные больницы. Это стало возможно благодаря улучшению эпидемиологической обстановки.

Представители Елизаветинской больницы рассказали о том, что за прошедшие сутки за помощью обратилось 335 пациентов. И хоть тенденция по обращениям идет к снижению, отмечается, что именно в больницу на улице Вавиловых каждый день поступает самое большое количество пациентов в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лисовец рассказал, возможна ли вторая волна коронавируса в Петербурге.

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