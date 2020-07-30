Жительница Великобритании не долечила зуб мудрости и оказалась при смерти

Порой игнорирование беспокоящей проблемы со здоровьем может привести к весьма плачевным последствиям.

Ребекка Далтон обнаружила воспаление у зуба мудрости и направилась к врачу. Оценив ситуацию стоматолог сообщил ей, что зуб необходимо удалять. Из-за беременности 35-летняя женщина процедуру решила отложить, ограничившись приемом антибиотиков. Как ей показалось, абсцесс устранился с помощью лекарств, поэтому об оперативном вмешательстве было забыто вовсе. Об этом сообщает The Sun.

Уже в марте в тяжелом состоянии женщина оказалась в больнице. Дело в том, что бактерии, находившиеся в абсцессе, начали активно распространяться, чем поразили сердце, печень и мозг. Из-за этого Далтон потеряла возможность ходить и толком соображать. Пациентка позднее сообщила, что даже не понимала, что с ней происходит на момент госпитализации. Отметим, что у истории счастливый конец — врачи смогли спасти женщину. В настоящее время она уже находится дома. Теперь посещать стоматолога она будет намного чаще, ведь к рекомендациям врачей стоит прислушиваться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые рассказали, что регулярная чистка зубов влияет на здоровье сердца.