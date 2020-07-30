Из павильона на станции Новолисино изъяли 520 бутылок алкоголя без лицензии

Транспортная полиция изъяла более 520 бутылок спиртосодержащей продукции. Алкоголь продавали в павильоне на железнодорожной станции Новолисино в Ленобласти.

Стоимость изъятых бутылок оценивается в 120 тыс. рублей. При этом, как выяснилось, документы, разрешающие продажу алкоголя, у сотрудников павильона отсутствуют.

Экспертиза показала, что образцы федеральных специальных марок на изъятых бутылках не соответствуют государственным стандартам. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Владельцем павильона оказался 39-летний мужчина. После проверки он стал фигурантом дела о незаконном производстве или обороте алкоголя. Санкции по данной статье предусматривают до 3 лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бизнесмена из Петербурга оштрафовали за продажу алкоголя в ночное время.