Голикова рассказала о начале учебного года в вузах и школах

Почти все учебные заведения откроют двери 1 сентября.

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что подавляющее большинство школ и вузов начнут работать с 1 сентября. Она отметила, что эксперты считают эпидемиологическую обстановку как раз подходящей для возвращения за парты. Отмечается, что в регионах продолжают следить за количеством зараженных и в случае чего решение пересмотрят. Некоторые высшие учебные заведения примут студентов в свои стены только 14 сентября, но таких меньшинство. Также университеты имеют право сместить начало учебного года, но не более, чем на два месяца.

В заведениях будут строго следить за соблюдением всех мер предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса. В школы в первые две недели придут врачи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Голикова рассказала, как проведут линейки в школах.