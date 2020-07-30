Из Петербурга теперь можно уехать в Таллин на автобусе

Из Петербурга теперь можно уехать в Таллин на автобусе
Россияне смогут поехать в Эстонию. Фото: pixabay

Автобусное сообщение между странами возобновили.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Обо всем сообщается в социальной сети «Вконтакте» в группе европейской сети международных автобусных пассажирских перевозок Ecolines. Теперь из Санкт-Петербурга можно уехать в Таллин на автобусе – первый рейс состоит в воскресенье, 2 августа. Отмечается, что транспорт будут отправлять за границу каждую пятницу в 10 часов вечера, а обратно в половину 11 вечера в тот же день.

Билеты уже доступны для продажи. Отправиться в путешествие смогут «соответствующие категории путешественников». По прибытию в страну и после возвращения на родину будут действовать карантинные ограничения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы самые выгодные направления для путешествий по России в августе. Самые дешевые билеты оказались в Москву. Улететь в столицу Росси можно всего за 850

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