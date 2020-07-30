В Ленобласти объявили штормовое предупреждение

В Ленобласти объявили штормовое предупреждение
В регионе пойдут ливни. Фото: pixabay.com

Спасатели просят водителей быть осторожнее в связи с повышением вероятности ДТП.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Обо всем сообщает пресс-служба Главного управления регионального МЧС. В Ленинградской области ожидаются ливни и грозы, объявлено штормовое предупреждение. Из-за ухудшившихся погодных условий граждане должны быть осторожнее на дорогах, а также лучше держаться подальше от водоемов и открытых пространств.

Спасатели отмечают, что высока вероятность увеличение количества аварий, о чем должны помнить водители.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в непогоду бороться с последствиями ливней будут 53 бригады Водоканала. В случае, если плохая погода задержится надолго, то время работы специалистов будет продлено. С помощью водоотливной техники будут извлекаться случайно попавшие предметы в дождевые колодцы.

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