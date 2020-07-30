В Янино ликвидировали незаконную свалку

Собственник участка выплатил штраф в размере 450 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Обо всем сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. В поселке Янино наконец ликвидировали свалку бытового мусора, также были конфискованы четыре машины, с помощью которых складировали отходы. Отмечается, что собственника наказали штрафом в размере 450 тысяч рублей.

Напоминаем, что из-за неправильного хранения мусора было возбуждено дело в отношении директора Завода по механизированной переработке бытовых отходов (МПБО-2). Сотрудники правоохранительных органов уже провели необходимые обыски и изъяли ряд документов.

Отмечается, что промышлял подобным гражданин не один. Мусор стал причиной для деградации почвы, то есть нанесен серьезный вред окружающей среде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что владелец участка в Янино обвиняется в организации несанкционированной свалки.