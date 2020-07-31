Беглов пообещал внести изменения в закон о «наливайках»

Беглов пообещал внести изменения в закон о &#171;наливайках&#187;
Беглов назвал бары в центре Северной столицы "фишкой" города. Фото: unsplash.com

Губернатор Петербурга высказал свое мнение относительно нашумевшего в городе закона о «наливайках». Оказалось, что градоначальник и сам негативно относится к этой идее.

По словам главы Петербурга, «отдельные» депутаты поспешили с принятием данного закона. Беглов назвал бары в центре Северной столицы «фишкой» города, в первую очередь оценив культуру общения, которую создают эти заведения.

«Депутаты поторопились. Нужно взять и решить вопрос, внести соответствующие изменения в интересах жителей, и в интересах этого бизнеса», — заявил губернатор в эфире телеканала 78.ru.

Напомним, за закон о запрете размещения в жилых домах баров площадью меньше 50 кв.м. ратует депутат от партии «Единая Россия» Денис Четырбок. Петербуржцы и владельцы баров возмущены: многие считают, что это уничтожит уникальную барную культуру города. Помимо этого, после закрытия баров многие останутся без работы в период так называемого коронакризиса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бары в исторических здания Петербурга могут получить преференции.

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