31 июля в Петербург возвращается холод, ветер и дожди

Дождливый день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Дождливый день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В пятницу, 31 июля, холодная часть циклонического вихря придет в Петербург вместе с похолоданием и дождями.

Рабочая неделя в Северной столице завершается непогодой. Прогнозом на сегодня поделился ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус в своем фейсбуке.

Синоптики прогнозируют, что на погоду в городе продолжит оказывать влияние тыловая, холодная часть циклонического вихря, центр которого переместится в сторону Коми.

По словам Леуса, сегодня жителей города на Неве ждет облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди.

Днем за окном будет всего +17…+19 градусов, в Ленобласти чуть теплее — до +15…+20 градусов. Северо-западный, северный ветер подует со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление будет расти в течение дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дождливая погода будет в Ленобласти в пятницу.