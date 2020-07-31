Замглавы петербургского Госстройнадзора рассказал о долге в 650 млн рублей

Замглавы петербургского Госстройнадзора рассказал о долге в 650 млн рублей
У Циганова нашли долг в 650 млн рублей. Фото pixabay.com

Заместитель главы Госстройнадзора Петербурга Николай Циганов дал комментарий насчет своей задолженности в размере 650 миллионов рублей.

Об этом сообщает АБН. По словам Николая Циганова, он никого не обманывал и не вводил в заблуждении, когда получал должность на государственной службе. Замглавы Госстройнадзора отметил, что в момент прихода в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга, он не был ни учредителем компаний, ни поручителем к кредитах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге будут судить предпринимателя, задолжавшего 21 млн рублей налогов. Уголовное дело в отношении владельца «Конвент Плюс» направлено во Фрунзенский районный суд, который рассмотрит материалы по существу и определит злоумышленнику наказание.

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