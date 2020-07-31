Один рейс отменили в аэропорту Пулково в пятницу

В пятницу, 31 июля, в расписании рейсов из петербургской воздушной гавани почти нет изменений — был отменен лишь один внутренний рейс.

Согласно информации с электронного табло «Пулково», сегодня в небо над Северной столицей не поднялся единственный рейс в Омск, который должна была выполнить авиакомпания «Уральские авиалинии». Самолет был запланирован на 1.00.

Накануне, 30 июля, из Петербурга не вылетело три запланированных рейса, а еще один поднялся в небо с задержкой. Так, в четверг пассажиры не полетели в Махачкалу, Грозный и Томск. Рейсы отменили авиаперевозчики Red Wings и «Северный ветер».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Аэрофлот» сократил число рейсов в Великобританию из-за низкого спроса. Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» сократил число регулярных рейсов в Лондон. Ранее в Англию летало пять рейсов, а теперь — два.