PayPal прекратила осуществлять переводы внутри России

Перевести деньги по России будет нельзя. Фото: Pixabay

Перевести деньги по России будет нельзя. Фото: Pixabay

С помощью международной платежной системы PayPal россияне больше не смогут переводить друг другу денежные средства.

Сервис в России отныне предлагает совершать лишь международные переводы. Данное решение вступило в силу сегодня, 31 июля. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Подобное действие со стороны платежной системы обусловлено недавно принятыми корректировками в закон «О национальной платежной системе». Новые правила подразумевают запрет на распространение информации о переводах внутри России другим странам. Оператор электронных денежных средств более не в праве предоставлять возможность иностранным государствам как-либо иметь доступ к информации о денежных операциях жителей РФ.

Напомним, сервис PayPal — это дебетовая система, позволяющая оплачивать счета и покупки с помощью электронных денег, а также принимать и отправлять переводы другим пользователям системы по всему миру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что PayPal прекратит внутренние переводы в России.