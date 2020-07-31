Петербуржцы вновь смогут посетить читальные залы госархивов

Петербуржцы вновь смогут посетить читальные залы госархивов
Залы вновь будут открыты. Фото: Pixabay

Ограничительные меры, связанные с активным распространением коронавирусной инфекции, продолжают сниматься.

Возобновление работы читальных залов государственных архивов Северной столицы состоится в понедельник, 3 августа. Однако, деятельность будет осуществляться с определенными условиями и согласно всем предписаниям Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба городского Архивного комитета.

Таким образом, все желающие ознакомиться с архивными документами, должны заранее записаться на посещение. В данный момент запись на август производится по номерам телефонов, которые можно найти на сайте «Архивы Санкт-Петербурга». При посещении залов необходимо будет предъявить паспорт, чтобы сотрудники архивов сверили данные со списков записавшихся.

Отметим, что пройти в читальные залы без средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) нельзя. Также, временно закрыта возможность удаленно заказывать дела через вышеупомянутый портал «Архивы Санкт-Петербурга».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские библиотеки уберут из общего доступа книги 18+.

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