Петербуржцы вновь смогут посетить читальные залы госархивов

Ограничительные меры, связанные с активным распространением коронавирусной инфекции, продолжают сниматься.

Возобновление работы читальных залов государственных архивов Северной столицы состоится в понедельник, 3 августа. Однако, деятельность будет осуществляться с определенными условиями и согласно всем предписаниям Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба городского Архивного комитета.

Таким образом, все желающие ознакомиться с архивными документами, должны заранее записаться на посещение. В данный момент запись на август производится по номерам телефонов, которые можно найти на сайте «Архивы Санкт-Петербурга». При посещении залов необходимо будет предъявить паспорт, чтобы сотрудники архивов сверили данные со списков записавшихся.

Отметим, что пройти в читальные залы без средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) нельзя. Также, временно закрыта возможность удаленно заказывать дела через вышеупомянутый портал «Архивы Санкт-Петербурга».

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