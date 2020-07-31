Первый день августа порадует петербуржцев солнечной погодой

Июль теплотой и солнечными днями особо порадовать жителей Северной столицы не смог. Однако, есть надежда на приближающийся последний месяц лета.

Завтра, 1 августа, в городе ожидается облачная погода, но солнце обязательно выглянет и даст о себе знать в течение дня. Дождей в этот день, наконец-то, ждать не стоит, поэтому выбраться на прогулку можно без зонта. Однако, подует прохладный северо-восточный и северный ветер. Его порывы могут достигать до 10 метров в секунду. Температура установится весьма приятная. Ночью от +11 до + 13, а днем от +18 до +20. Атмосферное давление незначительно повысится. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В воскресенье, 2 августа, днем уже пройдет небольшой дождь. При этом, ветер подует уже слабый. Он будет северо-западного и западного направления. Ночью ожидается от +11 до +13, а днем воздух прогреется до +21 градуса. Давление немного понизится в течение дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре пообещали россиянам жаркий август.