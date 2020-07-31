Путин подписал закон о многодневном голосовании при проведении выборов

Путин подписал закон о многодневном голосовании при проведении выборов
Голосование станет многодневным. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Речь идет о всех уровнях. Нововведение коснется как местных, так и думских выборов.

Свою подпись под документом нового закона поставил президент России Владимир Путин. Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Информация об этом уже опубликована на сайте правовой информации.

Согласно новому закону, избиркомы в праве сами устанавливать количество дней, в течение которых будет совершаться голосование. Максимальное их количество — 3. Ранее данные поправки приняли в Госдуме, а позднее одобрены Советом Федерации.

В случае проведения многодневного голосования, подсчет бюллетеней будет производиться в последний день. Отметим, что голосовать из дома при этом можно будет продолжать. Однако, досрочное голосование в таком случае будет отменено.

Напомним, первый опыт многодневного голосование произошел с 25 июня по 1 июля. В этот период решалась судьба поправок к Конституции. Сделать свой выбор в течение недели россиянам позволили из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Данный инициатива позволила не создавать большого скопления людей и организовать голосование максимально безопасно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Памфилова подтвердила легитимность голосование по поправкам.

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