Петербуржцы смогут купить дыни и арбузы по 127 адресам

Петербуржцы смогут купить дыни и арбузы по 127 адресам
Арбуз вкусный из-за большого количества сахара. Фото: pixabay.com

С 1 августа в Северной столице стартует продажа бахчевых культур.

Продавать вкуснейшие плоды предприниматели намерены по 127 адресам. На данных участках города, на специально выделенных местах, город разрешает организацию торговли. Для этого с бизнесменами заключают договоры на сезонную коммерческую деятельность. Об этом сообщает Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга.

По уже устоявшейся традиции, купить арбузы и дыни можно в период с 1 августа по 15 октября. Поэтому, за желанным лакомством можно будет отправиться уже завтра.

Стоит отметить, что вкусный арбуз можно определить по внешнему виду. Сочный и сладкий плод выделяется яркой коркой и характерным пятном сбоку, которое должно иметь желтый или оранжевый цвет. Усик при этом у хорошего арбуза будет исключительно сухим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог просит не есть слишком много арбузов.

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