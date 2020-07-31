В Петербурге первый день августа выдастся ясным и теплым

Воздух успеет прогреться до плюс 20 градусов.

Сегодня, 1 августа, горожан ждет отличная погода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Ночью температура опустится до плюс 11 градусом, зато днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Дождей в Северной столице не ожидается, ветер же будет гулять по улицам со скоростью максимум до 10 метров в секунду. Отмечается, что атмосферное давление вряд ли будет сильно меняться.

Напоминаем, что несколько дней в Санкт-Петербурге шли сильные дожди, часть улиц оказались подтопленными. Теперь же временно возвращается настоящее солнечное лето.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиян предупредили о заморозках и ливнях в конце июля.