Ливни возьмут паузу на день: 1 августа в Петербурге будет солнечно

В Петербурге погода решила дать горожанам небольшой перерыв, чтобы отдохнуть от дождей. Ненадолго. Польет, как ожидается, уже в воскресенье.

Такой прогноз дает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Уточняется, что в субботу, 1 августа, в Северной столице воздух днем может прогреться до +20 градусов. При этом в течение дня ожидается переменная облачность, без дождей.

Ситуация изменится уже завтра, 2 августа. Днем, по прогнозам синоптиков, будет небольшой дождь. То же самое – в понедельник, 3 августа.

Как писала Gazeta.SPb, ранее в Гидрометцентре констатировали: в ряд российских регионов пришла аномальная жара. Так, например, до конца этой недели Якутии пообещали жару выше 30 градусов, что превышает на 14 градусов климатическую норму. Высокие температуры также прогнозировали Архангельской области и республике Коми.