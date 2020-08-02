Первый самолет из Петербурга улетел в Турцию

На борту не было ни одного свободного места – все билеты раскупили.

Сегодня, 2 августа, из петербургского Пулково вылетел первый за последние несколько месяцев самолет в Турцию. Об этом сообщает 78.ru. Борт оторвался от земли в 15:44, все кресла внутри него были заняты – за границу отправились 300 человек. Рейс выполнила авиакомпания Turkish Airlines.

Отмечается, что всех пассажиров просили надевать маски и перчатки. Правила также нужно будет соблюдать по прибытию в Стамбул, где эпидемиологическая обстановка остается нестабильной. Некоторые горожане отметили, что летят в Турцию не для отдыха, а чтобы повидать родственников.

Напоминаем, что с 1 августа россиянам разрешили путешествовать в Абхазию, Великобританию, Танзанию и Турцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа.