Движение по трассе «Кола» в понедельник закроют на 45 минут

Ладожский мост находится рядом с деревней Марьино в Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ладожский мост находится рядом с деревней Марьино в Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Это связано с разводкой Ладожского моста в Кировском районе Ленинградской области.

Информацию об этом представило ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение по федеральной трассе «Кола» будет закрыто почти на час. Ограничения введут в связи с разводкой Ладожского моста, которая будет производиться с 15.00 до 15.45. В этот временной промежуток водители не смогут попасть на другой берег Невы.

Ладожский мост в понедельник, 3 августа, разведут из-за прохода баржебуксирного состава по Неве. Как уточнили в учреждении, переправу смогут развести только при условии, что на улице будет не выше +25 градусов, а порывы ветра не будут превышать 15 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение по Ириновскому проспекту ограничат из-за ремонта до конца лета. Причиной этому стал ремонт дорожного покрытия.