На складе в Петербурге нашли 88,5 тонн небезопасной рыбы

Управление Россельхознадзора Петербурга обнаружило компанию, выпускающую в оборот рыбную продукцию неизвестного происхождения.

Как сообщили в ведомстве, должностные лица Россельхознадзора проверили деятельности компании ООО «Фрида» и выяснили что с конца марта по середину июля в адрес компании поступило 43,5 т рыбы, в то время как объем исходящих товаров составлял 522,9 т.

Однако руководство компании не внесло данные о ветеринарной документации на продукцию в информационную систему «Меркурий». Это значит, что Россельхознадзор не может подтвердить происхождение реализуемой компанией «Фрида» продукции. Соответственно, такая рыба является опасной.

По данным системы «Меркурий», на складе компании хранится 88,5 т такой рыбы, а остальные товары отправили на продажу в адреса компаний в Московской, Ленинградской, Рязанской, новосибирской областей, Петербурга, Ижевска, Сочи и Калининграда.

«По результатам проведенных мероприятий ведомством исключена из информационной системы «Цербер» площадка, а также аннулировано уполномоченное лицо компании «Фрида» без возможности его повторной регистрации в системе «Меркурий»», — заключили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудники Россельхознадзора проверили 37 тонн помело.