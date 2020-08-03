Названы самые востребованные в Петербурге рабочие профессии

Названы самые востребованные в Петербурге рабочие профессии
самым востребованным в Петербурге представителем рабочего персонала стал слесарь. Фото: unsplash

Специалисты проанализировали более 225 тыс. вакансий, открытых в апреле-июне 2020 года, и выяснили, кто из представителей рабочих профессий пользуется самым высоким спросом.

Как сообщили в пресс-службе hh.ru, во II квартале 2020 года в Петербурге разместили 5,8 тыч. вакансий для рабочего персонала. Отмечается, что за год в Северной столице спрос на рабочую силу упал на 31%. По всей видимости, это связано с тем, что многие рабочие уехали из мегаполиса в свои регионы и страны ближнего зарубежья.

Так, самым востребованным в Петербурге представителем рабочего персонала стал слесарь (13% от всех вакансий в профобласти за II квартал 2020 г.). Второе место и третье места разделяют комплектовщик и наладчик — по 12%. Следом идут механик и грузчик (11%).

В десятку наиболее востребованных рабочих профессий в городе на Неве также вошли монтажник, разнорабочий, оператор станков, электрик, сборщик, токарь, фрезеровщик и сварщик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы топ-10 необычных вакансий в Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб работа рабочие профессии рынок труда


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге лжепродавец фильтров примерил профессию юриста и обманул ...
На заводе Nissan в Петербурге возобновилось производство
В Пулково объяснили отмену 40 рейсов из Петербурга
В Сеть слили данные об 1 млн московских автомобилистов
Еще 160 заболевших и шесть жертв: новые данные по COVID-19 в Петербурге
Арест двух машин заставил жителя Петербурга вспомнить о ребенке
Залитый из газового баллончика мужчина ответил обидчику стрельбой на Ланском
Названы самые востребованные в Петербурге рабочие профессии