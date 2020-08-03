На заводе Nissan в Петербурге возобновилось производство

Петербургский завод Nissan вернулся к работе после традиционного летнего отпуска. Сотрудники предприятия отдыхали с 17 июля.

Как сообщает агентство «Автостат», завод Nissan возобновил работу в понедельник, 3 августа. За время каникул провели плановые работы по наладке и обслуживанию оборудования и строений на территории предприятия.

В Nissan рассказали, что дилеры закупили достаточное количество автомобилей перед уходом предприятия в отпуск. Также есть запас авто на центральном складе. Однако на авторынке все равно наблюдается дефицит.

В компании пояснили, что это связано с быстрым возвращением продаж на российском авторынке к уровню, который был до пандемии.

Отметим, что по результатам первого полугодия 2020 года Nissan выпустил в России почти 19,6 автомобилей. Это на 39% меньше, чем показатели прошлого года. Петербургское предприятие произвело за это время 16 тыс. кроссоверов Nissan Qashqai, X-Trail и Murano.

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