Фестиваль «Фонтанка-SUP» ограничит движение в центре Петербурга

Фестиваль &#171;Фонтанка-SUP&#187; ограничит движение в центре Петербурга
Набережная реки Фонтанки. Фото: Baltpoto/Дарья Иванова

В субботу, 8 августа, в Петербурге пройдет фестиваль V международный фестиваль-карнавал любителей сапсерфинга «Фонтанка-SUP». В связи с этим в городе ограничат движение транспорта.

Об этом сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Так, с 7 утра 7 августа до 8 утра 9 августа будет закрыт проезд по участку набережной Мойки от от 1-го Садового моста до 2-го Садового моста. В течение всего дня 8 августа водители не смогут проехать по проезду вдоль Марсова поля.

Также 8 августа, с 12.00 до 13.30 движение прекратят по нечетной стороне набережной Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта и четной стороне набережной Грибоедова от Невского проспекта до Инженерной улицы.

Кроме того, ограничения введут с 22.00 5 августа до 6.59 7 августа на набережной Мойки 1-го Садового моста до 2-го Садового моста, с 22:00 5 августа до 23:59 7 августа по проезду вдоль Марсова поля, с 20:00 7 августа до 20:00 8 августа на набережной Лебяжьей канавки от набережной Мойки до Суворовской площади. На это время там запретят остановку автомобильного транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до 22 августа будет перекрыто движение транспорта на перекрестке улицы Академика Павлова и Аптекарского проспекта.

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