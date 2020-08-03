В Петербурге МФЦ вновь начали прием посетителей без предварительной записи

С понедельника, 3 августа, многофункциональные центры продолжат свою работу в обычном режиме.

Получить услуги практически в полном объеме местные жители смогут просто посетив свой районный центр. Как обычно, по приходу необходимо будет взять талон и дождаться вызова к соответствующему окошку со специалистом, который выслушает запрос и окажет необходимое содействие.

Стоит отметить, что несмотря на возвращение работы в докарантинный режим, во всех МФЦ строго будут соблюдаться все меры безопасности. Посетить учреждение возможно лишь при наличии средств индивидуальной защиты (масок и перчаток). Помимо этого, для посетителей организуют социальную дистанцию. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Стоит уточнить, что услуга Росреестра по регистрации недвижимости останется доступна лишь по предварительной записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МФЦ Петербурга вернулись к работе с 25 мая.