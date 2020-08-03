Список расселяемых аварийных домов Петербурга пополнились еще тремя объектами

Ветхое жилье, которое становится непригодным, необходимо освобождать от жильцов и отправлять под снос.

Сегодня, 3 августа, в Смольном прошло совещание городского правительства. Во время рабочей встречи была затронута программа расселения ветхого и аварийного жилья. Дополнительно в перечень аварийных зданий попали еще три дома, расположенных в Красногвардейском и Курортном районах. В настоящее время в них проживает 19 семей. Ожидается что заехать в новое жилье они смогут до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Стоит отметить, что жильцов домов, отданных под расселение, обеспечат квартирами нового жилищного фонда и освобождаемым жильем.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости сократить присутствие непригодных для проживания объектов на территории страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Медведев назвал регионы РФ, в которых еще не начали расселение аварийных домов.