Во время очистки дна реки Смоленки нашли бочки, дорожные знаки и мотоцикл

Во время очистки дна реки Смоленки нашли бочки, дорожные знаки и мотоцикл
Река Смоленка. Фото: Screenshot трансляции Парк на Смоленке | Васильевский остров

В Петербурге продолжают очищать реку от отходов.

Специалисты продолжают трудиться, освобождая реку Смоленку от многочисленного мусора. Некоторые найденные отходы порой поражают своими размерами. К примеру, во время работ по очистке, на дне удалось обнаружить дорожные знаки, мотоциклы, различные железные приспособления и бочки. Примечательно, что данные предметы извлекаются и вывозятся на специальный огражденный полигон. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Что касается пятен нефти, на которые неоднократно жалуются петербуржцы, то их природа была объяснена. Все дело в том, что во время сильных дождей они со дна поднимаются прямиком наверх. Специалисты оперативно реагируют на подобные проявления и обрабатывают продукты нефти предназначенным для этого сорбентом. Отметим, что Финский залив от подобного загрязнения рек защищен специальными заграждениями, они препятствуют мусору и загрязнениям отправляться в его направлении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росприроднадзор проверит жалобу на нефтяные пятна в реке Смоленке.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
комитет по природопользованию очистка дна река смоленка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вернувшиеся с отдыха на курортах россияне могут спровоцировать вспышку COVID-19
Адвокат вдовы рэпера Картрайта обжалует ее арест
В двух районах Петербурга с 4 августа отключат горячую воду
Во время очистки дна реки Смоленки нашли бочки, дорожные знаки и мотоцикл
В Пулково во вторник отменили 21 рейс, 7 из них — в Москву
Поклонники раскритиковали Варнаву из-за призывов носить маску
Украинскую топ-модель и ее подруг избили на пляже в Турции
Диетолог предупредила россиян об «опасности» огурцов