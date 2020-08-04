В двух районах Петербурга с 4 августа отключат горячую воду

Традиционные летние отключения воды коснутся Выборгского и Калинского районов.

Сегодня, 4 августа, горячего водоснабжения на время проведения испытаний лишились жители Домостроительной улицы, проспекта Культуры и Верхней улицы. Об этом сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Отключения коснутся и Нового Девяткино. Пользоваться водонагревателями в течение двух недель придется жителям Школьной, Флотской, Арсенальной, Озерной, Главной, Энергетиков, Лесной, Ветеранов, Славы, Заводской и Капральских улицах, в также Кварталов 1 и 2.

Помимо этого, гидравлические работы пройдут и в городе Мурино. Горячую воду отключат по данным адресам : улица Лесная, Оборонная, Боровая, Шувалова, шоссе Лаврики, Привокзальная площадь, Скандинавский проезд, проспект Авиаторов Балтики, Охтинская аллея и бульвар Менделеева.

Работы проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону. В общей сложности, в Северной столице состоятся 263 испытания в 16 районах. Профилактические меры призваны помочь специалистами обнаружить дефекты на трубопроводах. Отметим, что в случае наблюдения аварийных ситуаций и разливов воды в зонах теплосетей, следует немедленно обращаться в экстренные службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Теплосеть» проведет испытания в четырех районах Петербурга.