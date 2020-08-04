Визовые центры стран ЕС возобновили работу в Петербурге

Петербуржцы вновь могут обратиться в визовые центры восьми стран.

Оформить документы на выезд за границу с понедельника, 3 августа, возможно в визовых центрах следующих стран: Греции, Франции, Дании, Литвы, Нидерландов, Мальты, Польши и Норвегии.

Стоит отметить, что работа пока продолжается с некоторыми ограничениями. Осуществляется прием документов лишь для определенных категорий виз. Также, в центрах желающие смогут вернуть паспорта (в центрах Финляндии и Швеции пока доступна лишь эта услуга). Об этом сообщает «Интерфакс-Туризм» с ссылкой на пресс-службу оператора VFS Global.

Отмечается, что посещение возможно при условии предварительной записи на сайте, это позволяет контролировать количество посетителей в помещениях. Всем входящим измеряется температура тела. Сотрудники центров также контролируют свое самочувствие и регулярно обрабатывают все поверхности дезинфицирующими средствами.

Центры работают по двум адресам: Большая Разночинная, 16 и Стремянная улица, 21/5. Они открыты три раза в неделю с понедельника по среду, с 10:00 до 14:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что визовый центр начнет выдавать паспорта с 3 августа.