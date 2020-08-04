Жителей Ленобласти во вторник ждет облачная и дождливая погода

Осадки и повышенная облачность придут в Ленинградскую область.

Сегодня, 4 августа, в 47 регионе ожидается облачная погода. Однако, иногда солнце все же будет выглядывать, чтобы обрадовать ленинградцев своим присутствием. Утром и днем в большей части районов прольются дожди. В некоторых местах осадки будут кратковременными. Ветер южных и юго-западных направлений умеренно подует в течение дня. Температура воздуха будет варьироваться в показателях от +19 до +24 градусов. Атмосферное давление немного повысится. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Отметим, что дожди в регионе прольются и завтра, 5 августа. Однако, уже в четверг осадки возьмут небольшой перерыв. При этом, облачность все равно сохранится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что туристам вернут деньги за поездку в Ленобласть.