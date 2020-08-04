Черногория открыла свои границы для России

Туристам из России вновь разрешили отправляться на отдых в государство на Балканском полуострове.

Сегодня, 4 августа, стало известно, что Национальный координационный совет при правительстве Черногории одобрил внесение РФ в «зеленый список» стран, которые не являются более опасными из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Помимо России в перечне оказался и Азербайджан. Попадание в список позволяет гражданам этих стран беспрепятственно отправляться в Черногорию, минуя дополнительные условия, связанные с коронавирусом.

Напомним, в Черногории в выборе стран для открытия границ, отталкиваются от определенных правил. Таким образом, въезд на территорию государства запрещен для граждан тех государств, в которых фиксируется более 25 случаев инфицирования патогеном на 100 тысяч населения.

Существует и так называемый «желтый список». Граждане стран из данного перечня могут приезжать в Черногорию имея на руках результаты анализа на COVID-19, сделанного не позднее чем за 71 час до путешествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия с 1 августа открывает международное авиасообщение.